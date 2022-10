De 6 beste apps van september 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

Een nieuwe maand, een nieuw terugblik. In de afgelopen maand hebben we weer genoeg nieuws en apps voorbij zien komen. DroidApp blikt in dit artikel terug op de beste apps van september 2022 en het belangrijkste nieuws.

Android in september

Het was weer een maand vol nieuws en aankondigingen. Begin deze maand reisde DroidApp af naar de Italiaanse stad Milaan om daar kennis te maken met de nieuwe uitbreiding van de Edge 30-serie, met de Neo, Fusion en Ultra, waarover we deze uitgebreide preview schreven. Nokia presenteerde op de eerste dag van de maand de nieuwe Nokia X30, G60 en T21 tablet, Sony de Sony Xperia 5 IV en Samsung de Galaxy Tab Active 4.

Verder verschenen de eerste renders van de Galaxy S23, S23+ en de Ultra. Daarnaast was er ook het nodige nieuws over de Pixel Watch en de Pixel 7, waarover we volgende week meer te weten komen. Alles wijst erop dat de Pixel 7-serie ook naar Nederland komt. In Nederland hebben we nu wel al de nieuwe Chromecast met Google TV 2K, welke je kunt kopen voor veertig euro.

Android 13 verplicht fabrikanten waarschijnlijk voor het toepassen van naadloze updates, en dat heeft verschillende voordelen. OnePlus is de eerste fabrikant die de update naar Android 13 beschikbaar stelde voor een niet-Pixel toestel. De OnePlus 10 Pro kreeg deze update binnen. Motorola maakte op haar beurt bekend welke dertien toestellen de update kunnen verwachten naar Android 13.

Honor zet weer voet op Nederlandse markt en brengt de Honor 70 uit in ons land. We zagen ook een toffe video van de oprolbare LG Rollable, die helaas niet uitgebracht is. Uit onderzoek komt naar voren dat nieuws-apps steeds meer winnen aan populariteit. De Europese Commissie wil verder vijf jaar verplichte updates en meer verplichtingen. Oppo gaat stoppen met het meeleveren van een oplader bij haar toestellen.

Review

Op DroidApp zijn in september de volgende reviews online gekomen;

Specials en Vergeten

Op de website zijn verschillende specials gepubliceerd. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Daarnaast kun je iedere week je inlezen in een telefoon, tablet of smartphone ‘van vroeger’ in onze rubriek ‘De vergeten…’. Deze maand verschenen de volgende edities online;

Beste apps

In september hebben we weer verschillende applicaties uitgelicht op DroidApp. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, een update hebben ontvangen of omdat ze het vermelden waard zijn. Tijd om de beste Android-apps van september 2022 in willekeurige volgorde op een rijtje te zetten.

Google Maps

Een applicatie die in september de nodige aandacht heeft gekregen is Google Maps. Vanaf nu kunnen we milieuvriendelijke routes gebruiken in Nederland en België. Hierbij kun je kijken welke route voor jouw auto het meest efficiënt is op het gebied van brandstofverbruik. Je kunt hiervoor verschillende instellingen aanpassen. Ook handig, lees ons uitgebreide overzicht met goedkoop tanken apps om ook hierop te besparen. DroidApp ontdekte verder nieuwe kaarten voor verschillende Europese steden, zoals Amsterdam. Google maakte eind september bekend vier nieuwe functies uit te rollen. Deze hebben onder andere betrekking op de Live View-functionaliteit.

ANWB onderweg

De ANWB Onderweg 5.0 app is uitgebracht. Deze update maakt het mogelijk om met de gratis applicatie van de ANWB ook te navigeren. Hierbij houdt het uiteraard rekening met de verkeersdrukte en dergelijke. Tijdens het navigeren kun je ervoor kiezen om de goedkoopste laadplaatsen of tankstations te tonen op de kaart. Met de update krijgen gebruikers ook een nieuw design voorgeschoteld, met een nieuwe navigatiebalk.

Huawei Health

Vorige week kwam er nieuws naar buiten over de Huawei Health app. Heb je een Huawei wearable, smartwatch of fitnesstracker, dan is er namelijk goed nieuws te melden. Vanaf nu biedt de app ondersteuning voor Strava. Een welkome toevoeging, want nu kun je gemakkelijk je voltooide activiteiten automatisch laten synchroniseren met je Strava-account. Iets wat tot nu toe alleen met een flinke omweg mogelijk werd gemaakt.

DynamicSpot

DynamicSpot is een Android-tool voor mensen die stiekem ook wel een beetje kijken naar een Apple iPhone. Het Dynamic Island op de iPhone 14 kun je hiermee namelijk simuleren op je eigen device met Android. Rondom de camera-opening wordt een zwarte balk getoond, zoals bij de iPhone. Hierin verschijnen de meldingen. Het proberen waard.

TomTom Go Navigation

Speciaal voor vrachtwagenchauffeurs is er de TomTom Go Navigation app. Deze applicatie houdt rekening met tal van zaken waar een vrachtwagenchauffeur mee te maken heeft. Hierbij kun je denken aan de afmetingen van de vrachtwagen, de vereisten voor de brandstof en de lading. Uiteraard wordt er bij het navigeren rekening gehouden met de verkeersinformatie en krijg je informatie over de route via de routebalk.

AH Overblijvers

Albert Heijn heeft een update uitgebracht voor de Albert Heijn app. De applicatie bied je vanaf nu door heel Nederland de mogelijkheid aan om gebruik te maken van Overblijvers. Het concept is te vergelijken met Too Good To Go. Je helpt voedselverspilling tegen te gaan door producten te kopen die uit het assortiment gaan of producten die dicht tegen de houdbaarheidsdatum zitten.

