Nieuws-apps winnen aan populariteit: NOS app het populairste

Nieuws-apps zijn populair

Uit de Nationale Nieuwsapp Monitor (pdf) komt naar voren dat het gebruik van nieuws-apps nog altijd erg populair is. Sterker nog; de nieuws-app wint aan populariteit en wordt steeds vaker geïnstalleerd. Bij meer dan 12 miljoen Nederlanders staan één of meerdere nieuws-apps op de telefoon. Bij zeven miljoen Nederlanders wordt er ook gebruik gemaakt van een regionale nieuws-app. Met name in Friesland, Limburg en Zeeland wordt dit het vaakst gedaan. Opvallend is dat in Groningen de regionale omroep RTV Noord met haar app populairder is dan die van de landelijke media.

De app is volgens het onderzoek het belangrijkste middel bij het volgen van het nieuws. 88 procent van de deelnemers aan het onderzoek volgt het nieuws via een app. Via de televisie is dit 69 procent, de radio komt uit op 53 procent en sociale media op 41 procent. De (papieren) krant komt uit op 29 procent.

De nieuws-app van de NOS wordt het meest gebruikt; met 54 procent. Nu.nl staat daar met 52 procent vlak achter. De derde plaats wordt landelijk gezien gevuld door RTL Nieuws (34 procent), gevolgd door het AD met 33 procent. Verbeteringen zijn echter ook welkom; zo blijkt uit het onderzoek. Vooral jongeren hebben een groot aandeel in de gebruikers van een nieuws-app. Gemiddeld hebben zij zes nieuws-apps op hun telefoon. Zij ervaren de functionaliteit en gebruikerservaring soms als iets dat tekortschiet.