De 6 beste apps van juli 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand juli ligt achter ons, en dus is het tijd om terug te blikken op de zevende maand van het jaar. Wat is er gebeurd op Android-gebied in juli en wat zijn de beste apps van juli 2022?

Android in juli

De maand juli begon met het nieuws PostNL is gestopt met het niet-thuisbriefje. Verder zagen we de Xiaomi 12S aankondiging, bestaande uit drie toestellen waarbij we ook de introductie zagen van de samenwerking met Leica. Asus kwam met de compacte Zenfone 9 en de ROG Phone 6. Nokia kwam onder andere met de nieuwe Nokia T10 tablet en nieuwe nostalgische modellen, Samsung met de Galaxy S22 in Bora Purple. En dan was er natuurlijk nog de aankondiging van de nieuwe Nothing Phone 1.

ING begon met ‘Dichtbij betalen‘, een nieuwe proef waarmiddels je kunt betalen door twee telefoons in elkaars buurt te houden. Instagram-gebruikers waren boos over de app, want er is echt een puinhoop gemaakt van de foto-app. Facebook heeft een nieuw Overzicht-tabblad waarmee je je tijdlijn in chronologische volgorde te zien krijgt.

Verder is er een nieuw Google Play logo en is Vivo uitgebracht voor Nederland. Bij de WhatsApp reacties kun je nu alle emoticons gebruiken en via de app van Albert Heijn kun je de Allerhande lezen. We blijven even bij de supermarkten; met de nieuwe Plus app kun je nog meer handige lijstjes maken.

Reviews

De volgende reviews verschenen in juli op DroidApp;

Specials en meer

In juli verschenen de volgende specials en edities;

Check ook onze handige overzichten met wat er nieuw is op de streamingdiensten

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ gaat natuurlijk ook iedere week verder. In de afgelopen weken verschenen de volgende edities;

Beste apps

We hebben in juli ook nog de nodige applicaties besproken. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, een update hebben ontvangen of omdat ze het vermelden waard zijn. De beste apps van juli hebben we hieronder in willekeurige volgorde op een rijtje gezet.

Lekkerder bij de Boer

Benieuwd naar welke producten van de boer er in je buurt worden verkocht? Met de Lekkerder bij de Boer app krijg je hier inzicht in. Vers uit de boerderij kun je filteren op bijvoorbeeld kaas, melk eieren, aardbeien, bloemen of andere stalletjes waar je langs kunt rijden om het direct af te halen. Via de app kun je ook contact opnemen, direct navigeren of de openingstijden raadplegen.

Sygic

De navigatie-app Sygic heeft ook een mooie update ontvangen. Deze nieuwe versie brengt verbeteringen voor het gebruik van de app met Android Auto. Terwijl de routebegeleiding actief blijft op het scherm van Android Auto, kun je ook de dienst in de app gebruiken. Op deze manier kan de bijrijder bijvoorbeeld handig een via-locatie toevoegen. Verder kun je vanuit de Android Auto-toepassing direct een POI locatie toevoegen zoals een supermarkt. restaurant of dergelijke. Ook een aantal kleine fijne verbeteringen zijn toegevoegd.

Google Wallet

De Google Pay app zal vervangen worden door de app van Google Wallet. De nieuwe applicatie werd tijdens Google I/O getoond en krijgt een aantal verbeteringen. Hoewel de veranderingen nu nog erg minimaal zijn, kan dat in de toekomst zomaar anders zijn. Niet alleen moet het een verzamelplaats worden voor je betaalpassen, creditcard en klantenkaarten, ook andere documenten kun je er dan in kwijt. Zoals OV-bewijzen of een identiteitskaart.

UV Index

Met de lekkere zomerse dagen is het verstandig om jezelf te beschermen tegen de krachtige zon. Wil je op een veilige manier genieten van de zon, dan is de UV Index app een handig hulpmiddel. Deze kijkt naar je locatie en je huidtype, en geeft dan een prognose van de zonkracht voor de komende uren en dagen. Zo weet je direct of het verstandig is om jezelf in te smeren met zonnebrand.

Google Maps

Het blijft een ontzettend handige app, Google Maps. De nieuwe verkeerswidget van Maps is vanaf nu voor iedereen te gebruiken. Daarnaast heeft Google diverse verbeteringen aangekondigd voor de kaartendienst. De app zal uitgebreid worden met een betere fietsnavigatie, het delen van je locatie wordt beter en meer verbeteringen. Daarnaast gaan er berichten over route-optimalisaties voor hybride- en elektrische auto’s.

Go Sharing

Maak je weleens gebruik van een deelscooter of fiets? Dan kun je bijvoorbeeld Go Sharing hiervoor gebruiken. De ontwikkelaars van de Go Sharing app hebben een fijne update uitgebracht voor de applicatie. Hiermee is er een nieuw ontwerp en heb je meer instellingen binnen handbereik. Met de code IUMZPJ krijg je bij aanmelding 25 minuten gratis.

Bonustip: DroidApp App

De eigen DroidApp App brengt je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom Android en smartphones. Niet alleen kun je notificaties instellen bij nieuwe berichten; je kunt ook de toesteldatabase in de app raadplegen. Daar vind je direct alle specificaties en de actuele prijzen van de verschillende smartphones.