ING test ‘dichtbij betalen’ in Android-app: ontzettend handig

ING test een nieuwe manier van betalen met de Mobiel Bankieren app van de bank. Middels het gebruik van ultra-wideband (uwb) wordt het mogelijk om een betaling uit te voeren door twee toestellen in de buurt van elkaar te houden. De functie komt als eerst beschikbaar op enkele Samsung-toestellen.

ING: NEAR betalen

Onder de naam ‘NEAR betalen’ wordt door ING een nieuwe manier van betalen getest in de ING Bankieren app. De applicatie maakt hiervoor gebruik van ultra-wideband, afgekort UWB. Het is een peer-to-peer betalingsmogelijkheid waarbij je een betaling kunt verrichten door twee telefoons bij elkaar in de buur te houden. Hierdoor hoef je niet op zoek naar een gebruikersnaam, e-mailadres of een telefoonnummer voor het delen van een betaalverzoek. Daarbij wordt ook als voorbeeld gegeven dat het gebruikt kan worden voor een donatie bij een collectebus of het snel splitsen van de rekening voor een restaurant.

In de ING Bankieren app kun je aangeven dat je een persoon wilt betalen die in fysieke nabijheid is. Je ziet dan de ontvanger, samen met de afstand tot diegene. Vervolgens kan het bedrag ingetikt worden en kan de betaling starten. Een handige toevoeging, zonder dat je nog aan de slag moet met Tikkies en betaalverzoeken. Als eerst zal er intern getest worden met NXP en ING. In de tweede helft van het jaar zal gekeken worden naar vervolgstappen, en ook om klanten erbij te betrekken.

Samsung is eveneens deelnemer van de test, waarbij de UWB-technologie ondersteunt wordt. Op dit moment is er ondersteuning voor drie toestellen; de Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Ultra en de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het is nu niet bekend wanneer de dienst voor iedere klant beschikbaar komt.