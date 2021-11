ING Bankieren app update laat je heel handig betaalverzoeken bundelen

ING biedt als alternatief voor ‘een Tikkie’ een betaalverzoek aan. Deze functie is al lange tijd te vinden in de ING Bankieren app. Een nieuwe update verbetert deze functie, waarbij je verschillende aankopen kunt bundelen tot één betaalverzoek. Heel handig!

ING met verbeterde betaalverzoeken

Als er een bank is die de mobiele app steeds met nieuwe functies en mogelijkheden levert, dan is het toch wel de ING Bankieren app. De applicatie van de ING wordt nu wederom van een nieuwe update voorzien waarbij de functionaliteiten verder worden uitgebreid. De mogelijkheden die toegevoegd zijn, hebben betrekking op het versturen van een betaalverzoek.

Vanaf nu kun je meerdere betalingen die je hebt gedaan bundelen, en deze combineren tot één betaalverzoek. Handig als je voor het halen van cadeautjes voor familie of collega’s bij meerdere winkels bent geweest. Dit kun je doen door in de ING Bankieren app een afschrijving ingedrukt te houden. Vervolgens kies je voor ‘Split meerdere bedragen’. Je vinkt daarna de betreffende bedragen aan en tikt op ‘Betaalverzoek maken’. In het daarna volgende scherm kun je aangeven met hoeveel mensen het bedrag gedeeld moet worden en kun je iets aanpassen of hem direct maken. Bij de betaalverzoeken zie je direct door wie er al betaald is.

ING rolt de update voor de Bankieren app gefaseerd uit. Het kan hierdoor even duren totdat deze update bij iedereen beschikbaar is.