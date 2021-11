ING Bankieren app viert tiende verjaardag: interessante cijfers gedeeld

ING blikt terug op het tienjarig bestaan van de ING Bankieren app. De applicatie wordt door miljoenen mensen gebruikt, en met deze verjaardag is het tijd om even terug te blikken op al het moois dat de app heeft gebracht. Wat valt er nog meer te vertellen over de app?

ING app is 10 jaar

Alweer tien jaar geleden werd door de ING Bank de ING Bankieren app uitgebracht, destijds Mobiel Bankieren app. Het is een mooi moment om even terug te blikken om wat er met de app allemaal is gebeurd sinds 2011. In ieder geval staat het aantal gebruikers van de app op 5,3 miljoen, zo laat ING weten. Daarnaast wordt er dagelijks zo’n 7,1 miljoen keer ingelogd. Per week registreert ING gemiddeld 5,3 miljoen betalingen en wordt het Betaalverzoek 2,4 miljoen keer gebruikt. Met de mobiele telefoon in winkels betalen doen we ook graag. Volgens ING wordt dit wekelijks 9,5 miljoen keer gedaan.

ING laat weten dat uit hun Digitale Monitor blijkt dat 72 procent van de gebruikers positief is over de app. De app wordt omschreven als handig, gemakkelijk en snel. 67 procent gebruikt de app voor het checken van het saldo, 60 procent voor het checken van af- en bijschrijvingen en 53 procent voor het betalen van rekeningen. Volgens 65 procent van de gebruikers zorgt mobiel bankieren voor meer inzicht in de financiën. De in 2016 toegevoegde functie ‘Kijk vooruit‘ wordt iedere week 920.000 keer bekeken, zo meldt de bank.

Als cadeautje krijgen alle 5,3 miljoen app-gebruikers die punten sparen, 1000 punten cadeau.