ING Bankieren update laat je nu met vingerafdruk of gezicht mobiel betalen

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de ING Bankieren app. Vanaf nu is het mogelijk om nog sneller mobiel te betalen met je smartphone. Je kunt namelijk gebruik maken van biometrie bij mobiel betalen.

Mobiel betalen met biometrie

Goed nieuws voor degenen die graag mobiel betalen en klant zijn van ING. Met de nieuwste update voor de ING Bankieren app kun je als gebruiker meer opties instellen voor het betalen met de smartphone. Na een X aantal betalingen en bij een aankoop boven een bepaald bedrag, moest je tot nu toe je pincode invoeren om succesvol mobiel te betalen. Na de nieuwste update krijg je meer mogelijkheden tot je beschikking.

In plaats van dat je alleen een transactie van mobiel betalen kunt bevestigen met je pincode, kun je ook voor biometrie kiezen. Zo is het mogelijk om een transactie te voltooien middels gezichtsherkenning of met je vingerafdruk. Het scheelt je weer het invoeren van vier cijfers. Uiteraard dient je telefoon hiervoor wel over bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner te beschikken.

De update voor de ING Bankieren app wordt gefaseerd uitgerold via de Google Play Store.