ING Bankieren update: icoontjes bij betaalverzoeken en meer

Via de Google Play Store wordt een nieuwe update verspreid voor de ING Bankieren app. De nieuwe versie van de applicatie krijg je nu een aantal verbeteringen voorgeschoteld.

ING Bankieren met betaalverzoek-icoontjes

Klanten van ING kunnen een update binnenhalen voor de gelijknamige app van de bank. Na het installeren van de update wordt melding gemaakt dat het inlogscherm is vernieuwd. De oranje kleur heeft (ook hier) plaats gemaakt voor een witte interface. Echter lijkt die op moment van schrijven nog niet zichtbaar te zijn. Deze witte interface verscheen eerder al bij mobiele betalingen via NFC.

Na de update heb je ook sneller inzicht in de betaalverzoeken die je hebt gedaan. De plaatjes maken direct duidelijk waar een betaalverzoek voor is. Denk aan betaling voor je pizza, een cadeau of je vakantie. Indien het plaatje niet beschikbaar is, zie je het standaard icoontje.

Verder wordt het in de ING Bankieren app makkelijker gemaakt om internationale overschrijvingen te doen, in een andere valuta. Bij het overschrijven zie je rechts bovenin een wereldbol. Als je hierop tikt word je doorgestuurd naar de (mobiele) website en kun je een internationale betaling doen. Voordeel is dat je niet apart meer hoeft in te loggen.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store.