ING Bankieren app laat je nog makkelijker geld overschrijven

Een nieuwe update staat klaar voor de ING Bankieren app. De applicatie van de bank geeft je nu de mogelijkheid om in een handomdraai, nog sneller geld over te maken.

ING: sneller geld overboeken

Een kleine, maar fijne toevoeging is gedaan aan de ING Bankieren app. De applicatie van de ING laat je vanaf nu nog sneller geld overmaken naar spaardoelen of personen naar wie je vaker geld overmaakt. Dit kun je doen door de knop voor het overschrijven, wat langer ingedrukt te houden. Je kunt dan direct de keuze maken waar het geld naartoe moet. Dat scheelt weer invullen.

De update brengt verder een nieuwe actielijst voor taken in de app. De nieuwe update is beschikbaar in de Google Play Store.