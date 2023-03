ING Bankieren app laat je vanaf nu afschriften downloaden

Een nieuwe update wordt uitgerold in de Google Play Store voor de ING Bankieren app. De applicatie maakt het voor klanten mogelijk om afschriften te downloaden. Handig voor je administratie.

ING: afschriften downloaden

Waar je voorheen naar de website van ING geleid werd voor het downloaden van rekeningafschriften, wordt dat met de laatste update van de ING Bankieren app een stuk makkelijker voor je gemaakt. De update wordt vanaf nu verspreid via de Google Play Store. Dankzij de vernieuwingen kun je vanaf nu direct ING afschriften downloaden via de app. De werking hiervan is heel eenvoudig.

In de ING Bankieren app selecteer je de rekening van waar je een afschrift wilt downloaden. Vervolgens kies je bovenin beeld voor de paarsgekleurde knop ‘Instellingen’. In het overzicht dat je dan krijgt scrol je naar beneden waar je de optie ‘Afschriften downloaden’ tegenkomt. Hier kies je een vastgestelde periode, of pas je zelf de data aan. Voordat je op opslaan tikt, kies je het bestandstype; zoals een CSV-document of een PDF-bestand. De update voor de ING Bankieren app kun je downloaden uit de Google Play Store.