ING Bankieren app maakt klanten bewust van CO2-voetafdruk van uitgaven

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de ING Mobiel Bankieren app en naar het internetbankieren van de oranje gekleurde bank. Klanten kunnen de optie ‘Voetafdruk Inzicht’ gebruiken waarbij inzicht gegeven wordt in de CO2-voetafdruk van uitgaven die gedaan worden.

Ecologische voetafdruk in ING app

ING heeft bekend gemaakt dat het in de Mobiel Bankieren app en in Mijn ING app inzicht gaat geven in de ecologische voetafdruk van klanten. Op basis van je bestedingen wordt een schatting van de CO2-voetafdruk getoond. Deze indicatie wordt gegeven op basis van maandelijkse uitgaven, per categorie. Denk aan boodschappen, winkelen of de vaste lasten. Middels de emissiefactor wordt dit vervolgens vermenigvuldigd. Op deze manier hoopt ING mensen bewust te maken van het klimaat, en zo de strijd tegen klimaatverandering voortzetten.

De ‘Voetafdruk Inzicht’ functie is als eerst beschikbaar onder een groep van 350.000 klanten, bij wijze van proef. Zij hebben op dit moment al de mogelijkheid om inkomsten en uitgaven te labelen per bestedingscategorie. Volgens ING wordt er geen onderscheid gemaakt bij de winkel waar gewinkeld wordt. Met de groep klanten wordt gekeken hoe de functie bevalt en wat er eventueel beter aan kan. In de toekomst zal de functie dan breder beschikbaar zijn. Eerder werd door Rabobank de CO2 uitstoot van transacties al getoond in de app.