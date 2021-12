ING Bankieren app laat je nu digitaal doneren aan goede doelen

De nieuwste versie van de ING Bankieren app heeft een kleine verbetering meegekregen. Klanten van de bank kunnen vanaf nu een donatie doen aan één van de verschillende goede doelen die opgenomen zijn in het overzicht van de goede doelen. Het gaat in eerste instantie om een test.

Doneren via ING app

Klanten van ING die hun bankzaken doen via de ING Bankieren app, kunnen vanaf nu een nieuwe functie gebruiken in de applicatie. Vanaf nu is het mogelijk om een donatie te doen aan een goed doel, welke je direct kunt kiezen in de applicatie van de bank. ING meldt dat het gaat om een test met 7 verschillende goede doelen. De goede doelen zijn Artsen zonder Grenzen, Greenpeace, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Oxfam Novib, het Rode Kruis en de Vogelbescherming. De test duurt tot maart 2022.

Volgens de ING kan deze functie goed van pas komen. Nederlanders zijn over het algemeen een vrijgevig volk, zo stelt de bank. Toch wil lang niet iedereen voor een langere tijd vastzitten aan een bijdrage aan een goed doel. Goede doelen zouden juist ook met de jongere doelgroep willen kijken wat er veranderd kan worden om zo ook hen enthousiast te krijgen voor het doen van een donatie. Digitaal doneren is daar een voorbeeld van, en is door ING, in samenwerking met het KWF ontwikkeld.

De optie is terug te vinden in de ING Bankieren app, onder het kopje ‘Producten’. Wanneer je naar beneden scrolt zie je daar de verschillende goede doelen staan. Een donatie is eenmalig en klanten zitten nergens aan vast. Je kunt als consument zelf bepalen hoeveel, hoe vaak en voor hoe lang je doneert. Tot maart 2022 wordt er dus getest, daarna wordt gekeken naar extra functionaliteiten en of het project een vervolg krijgt.