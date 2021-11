ING: klanten ondervinden problemen door storing mobiel bankieren

Sinds donderdagochtend 4 november heeft de ING app te maken met een storing. Dit maakt het onmogelijk om gebruik te maken van mobiel bankieren.

Storing bij ING

Klanten van ING bank kunnen niet via de mobiele ING Mobiel Bankieren app inloggen en de app gebruiken. Door een storing ligt de applicatie eruit. Wanneer geprobeerd wordt om in te loggen, krijgen gebruikers een foutmelding te zien. “Niet gelukt, probeer het later opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.”

Mijn ING heeft eveneens last van dezelfde storing. Mede doordat de Bankieren-app nodig is om in te loggen in je account. Zowel consumenten als zakelijke klanten hebben last van de storing.

ING geeft aan dat het bekend is met de storing. De oorzaak is niet bekend, evenmin de tijd waarin het opgelost zal zijn. De storing begon donderdag 4 november 2021 in de vroege ochtend.