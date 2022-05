Rabobank: Google Pay vanaf nu beschikbaar voor klanten

Klanten van de Rabobank kunnen vanaf vandaag gebruik maken van Google Pay om mobiel mee te betalen. Deze zomer stopt de bank met het ondersteunen van de Rabo Wallet app, waarmee klanten op dit moment nog contactloze, mobiele betalingen mee verrichten.

Google Pay voor Rabobank

Google Pay werd in december 2021 eindelijk uitgebracht in Nederland, nadat het al lange tijd beschikbaar was in onder andere België. De betaaldienst van Google bundelt verschillende bankkaarten in één app waarmee je ook gelijk mobiele contactloze betalingen kunt doen. Echter werkt Google Pay nog maar met een handjevol banken. Veel kleine, minder bekende banken, ABN Amro en Bunq. Daar komt nu de Rabobank bij, zo laat het bedrijf weten. Vorige week werd al bekend dat de Rabobank zou gaan werken met Google Pay.

Rabobank-klanten kunnen via de Google Pay app hun kaart toevoegen en mobiel betalen. Nu nog moeten klanten de Rabo Wallet app gebruiken, maar deze zal op 1 augustus gestopt worden. Er geldt dus nu nog een overgangsperiode tot en met de eerste van augustus. Vanaf dan dien je voor mobiele betalingen de Google Pay app te gebruiken, welke kosteloos uit de Google Play Store is te downloaden.

Via Google Pay kunnen klanten niet alleen via de Android-app betalen, waarvoor net als bij de Wallet NFC nodig is, maar ook met een geschikte (Wear OS-) smartwatch. Met Google Pay kan ook online in winkels en apps betaald worden. In de Rabobank app kun je in het tabblad ‘Service’ bij betaalmethoden en koppelingen, Google Pay koppelen.