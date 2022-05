Rabobank laat je vanaf nu mobiel parkeren met eigen app

De Rabobank wordt uitgebreid met een nieuwe functie. Vanaf nu kun je als klant van de Rabobank je parkeergeld betalen via de app van de bank. Hiervoor wordt samengewerkt met Ease2Pay.

Parkeren via Rabobank app

De applicatie van de Rabobank hoef je niet meer alleen voor je bankzaken te gebruiken. Dankzij een nieuwe samenwerking tussen de Rabobank en Ease2Pay kan de app ook gebruikt worden voor het starten van een parkeeractie. De functie is te gebruiken als de klant deze activeert in de Rabobank app. Je kunt parkeerherinneringen inschakelen en meerdere kentekens toevoegen. De parkeerkosten worden automatisch na het beëindigen van de transactie van de rekening gehaald. Bovenop de parkeerkosten zelf betaal je 19 eurocent per transactie. Dat is lager dan veel alternatieven.

De functionaliteit wordt vanaf nu aangeboden in de Rabobank app. Eerder heeft de Rabobank al de Co2-uitstoot toegevoegd aan de applicatie. Met die functie kun je zien hoeveel impact je transactie heeft op het milieu.