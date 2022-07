UV Index app: weet direct hoe sterk de zonkracht is

Met temperaturen die vandaag oplopen tot tegen de 40 graden kun je misschien maar beter binnen blijven. Wil je toch van de zon genieten? Dan kan de UV Index app van pas komen. Met deze applicatie kun je direct de zonkracht berekenen, waarbij het ook kijkt naar je huidtype.

UV Index app

Het zijn warme dagen en de zomer duurt als het goed is ook nog wel even. Goede bescherming is dan belangrijk, omdat een lange blootstelling aan zonlicht schadelijk is voor je gezondheid. Het gebruik van zonnebrand is daarom ook zeker aan te raden. Een applicatie die je kan helpen met het geven van een indicatie voor de zonkracht, is UV-index. De app vraagt je eerst welk huidtype je hebt en laat je daarna je locatie bepalen. Hierbij kun je de automatische locatie gebruiken, of handmatig een locatie invoeren.

Op het startscherm in de app zie je direct het cijfer van de huidige UV-index en zie je in het scherm de maximale tijd waarin je in de zon blootgesteld kan worden. Hoewel de Nederlandse taal erg slecht geïmplementeerd is in de app, is duidelijk wat er bedoelt wordt. Je kunt met een druk op de knop het overzicht vernieuwen en een prognose krijgen van de zonkracht voor de komende uren en dagen.

UV Index is gratis te downloaden uit de Google Play Store en wij zijn geen advertenties tegengekomen. Benieuwd naar welke weer-app het meest juist is, raadpleeg dan onze interessante weer-app test. Hier hebben we maandenlang uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest accurate weer-app. Daarbij is het warme weer ook funest voor je smartphone. We hebben een mooi overzicht voor je met zomer tips voor je smartphone.