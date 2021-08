9 beste voetbal-apps voor de Eredivisie

Dit weekend gaat het voetbalseizoen weer van start; de Eredivisie. De Eredivisie is (misschien wel) de belangrijkste voetbalcompetitie in Nederland. Met ons handige overzicht met de 9 beste Eredivisie-apps voor de voetbal hoef je niks meer te missen van je favoriete club.

Apps voor de Eredivisie

In het weekend van 14 en 15 augustus gaat de Nederlandse voetbalcompetitie, de Eredivisie, weer van start. Van de achttien clubs kan er maar één de landskampioen worden en daar wordt de komende 34 wedstrijden om gestreden. Met deze handige Android-apps ben je helemaal op de hoogte van de Eredivisie.

Onefootball

Onefootball is een handige applicatie die je niet alleen van de Eredivisie op de hoogte houdt, maar ook de Champions League en andere internationale competities. In de app van Onefootball krijg je ook wedstrijd-informatie te zien, net als de realtime scores en uitslagen. Ook van het nieuws rondom voetbal houdt de applicatie je op de hoogte, onder andere met video’s. Denk bijvoorbeeld aan het transfernieuws en geruchten rondom de transfermarkt. Ook uitkomsten van de onderhandelingen zijn zichtbaar in de app.

FlashScore

Een bekende naam in de sportwereld is de FlashScore app. Deze applicatie kun je ook uitstekend gebruiken voor de Nederlandse competitie; de Eredivisie. Je hoeft met de app geen enkele wedstrijd te missen, met een overzicht van meer dan 6000+ competities, waar ook in de wereld. Je ziet de voortgang live met rode, gele kaarten en natuurlijk de doelpunten. Verder kun je notificaties instellen en op de hoogte blijven van je favoriete wedstrijden en teams.

Google Discover

Dat je voor de belangrijkste informatie uit de Eredivisie, niet per definitie een app hoeft te downloaden bewijst Google met Google Discover. Deze digitale assistent geeft je verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld je favoriete club instellen om daarvan op de hoogte te blijven.

Het is ook mogelijk om vanuit Google Discover te zoeken op ‘Eredivisie’ in de zoekbalk. Je krijgt vervolgens verschillende tabbladen met informatie. Zo kan je de lijst met de standen bekijken en de komende wedstrijden raadplegen, maar ook gerelateerd nieuws vinden en informatie krijgen over spelers. Verder kun je meldingen instellen bij Google van je favoriete clubs en kun je live score vastpinnen op het scherm.

Eredivisie Live

Met de applicatie Eredivisie Live heb je in een overzicht alle wedstrijden die er aan zitten te komen. Tevens zie je in de app ook de gespeelde wedstrijden, met daarbij de uitslagen. In Eredivisie Live kan je tijdens de wedstrijd ook realtime de stand bekijken, het aantal uitgedeelde rode en gele kaarten, de opstellingen en diverse andere statistieken raadplegen.

Teletekst

Via de app Teletekst heb je niet alleen toegang tot het laatste algemene nieuws, maar ook tot de sportuitslagen, waaronder de Eredivisie. De applicatie geeft de informatie die je nodig hebt en niets meer en niets minder. Een handige applicatie voor als je teletekst niet altijd op de televisie kunt raadplegen. Het blijft een favoriete app onder veel gebruikers.

ESPN

ESPN heeft de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden. Via de ESPN app kun je live je favoriete voetbalwedstrijden kijken. Hiervoor dien je wel een abonnement te hebben op dit kanaal. Niet alleen kun je live kijken, je kunt ook de samenvattingen terugkijken, zodat je niks hoeft te missen. Via de ESPN app kun je ook de wedstrijden van je favoriete club uit de Keuken Kampioen Divisie volgen, terecht voor Vrouwen Eredivisie en de KNVB beker.

Voetbal NL

De Voetbal NL app geeft je alles wat je nodig hebt voor je voetbalwedstrijd. Je krijgt push-notificaties bij doelpunten en de app geeft je direct inzicht in gele en rode kaarten. Bij voetbalwedstrijden kun je ook de live stand zien, samen met uitgebreide team-statistieken. Van onder andere de Eredivisie kun je in de Voetbal NL app terecht voor de stand, livescore en het programma met aankomende wedstrijden. Via grafieken en statistieken krijg je uitgebreidere achtergrondinformatie over de wedstrijd(en).

NOS

De NOS zorgt ook dit seizoen weer voor de samenvattingen van de eredivisiewedstrijden. Dit kun je terugzien bij NOS Studio Sport. Via de NOS app blijf je op de hoogte van het nieuws rondom de Eredivisie en kun je ook sportnotificaties instellen.

Voetbalzone

Op de hoogte blijven van het laatste voetbalnieuws kan via de app van Voetbalzone. Deze applicatie geeft je verder een actueel overzicht van de wedstrijden en uitgebreide statistieken. Tevens ontvang je op je smartphone of tablet direct een notificatie bij een nieuwe goal, als die gemaakt wordt door je favoriete club. Niet alleen voor de Eredivisie is deze app handig; ook van andere competities in binnen- en buitenland houdt de app je op de hoogte.

Heb jij nog een voetbal-app die jij tijdens de Eredivisie op je smartphone of tablet hebt staan? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.