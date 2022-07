Nokia presenteert Nokia T10 tablet, G11 Plus en nieuwe toffe modellen

Vijf nieuwe Nokia-toestellen zijn aangekondigd door HMD Global. Het bedrijf toont de nieuwe Nokia G11 Plus, samen met de Nokia T10 tablet. Verder zien we drie modellen die geïnspireerd zijn op toestellen die vroeger zijn verschenen. We praten je helemaal bij.

Nokia presenteert nieuwe devices

Nokia presenteert nieuwe toestellen en een tablet. Hieronder zit onder andere een gunstig geprijsde tablet en enkele feature-phones. De nieuwe producten zetten we voor je op een rijtje.

Nokia G11 Plus

De Nokia G11 Plus die al even rondgaat in het geruchtencircuit, is nu officieel aangekondigd. Het toestel maakt deel uit van de G-serie en kan drie jaar lang rekenen op beveiligingsupdates; netjes in deze prijsklasse. De smartphone wordt geleverd met een 6,5 inch HD+ 90Hz scherm. Er is een Unisoc T606 chipset, 3/4GB RAM en 32/64GB aan opslagruimte en dit is uitbreidbaar. De smartphone komt op de markt met Android 12 en kan nog twee Android-upgrades verwachten.

Voor het maken van foto’s zien we een 50 megapixel camera terug op de Nokia G11 Plus. De smartphone heeft daarnaast een 2 megapixel dieptesensor en een 8 megapixel front-camera. Aan boord is een 5000 mAh accu met 10W opladen, waardoor dit nog wel even wat tijd in beslag neemt. Nokia voorziet de Nokia G11 Plus van een 3,5 millimeter aansluiting, maar uiteraard kan ook via Bluetooth muziek beluisterd worden.

De Nokia G11 Plus komt beschikbaar voor 150 euro, maar komt niet naar Nederland, zo heeft het merk aan DroidApp bevestigd.

Nokia T10

Een nieuwe tablet is ook aangekondigd. We maken kennis met de Nokia T10, welke beschikbaar komt naast de Nokia T20, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Nokia T20 review. De Nokia T10 krijgt een 8,0 inch HD-display, een 5100 mAh accu met 10W opladen en een 8 megapixel camera aan de achterzijde. Het ontgrendelen kan middels gezichtsherkenning.

Op het gebied van updates zit het met de Nokia T10 wel goed. De tablet komt op de markt met Android 12, krijgt twee jaar Android-updates en daarnaast zorgt Nokia voor drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

De prijs van de Nokia T10 tablet start bij 169 euro en zal eind juli-begin augustus naar Nederland en België komen. Het 4G-model komt pas midden augustus en gaat 189 euro kosten.

Feature-phones

Tot slot heeft Nokia nog drie apparaten aangekondigd. Het gaat om zogenaamde feature-phones waarbij oudere toestellen in een nieuw jasje zijn gestoken. Deze zijn dan ook niet voorzien van Android. Wel is duidelijk dat ze naar zowel Nederland als België komen. Het zijn de Nokia 2660 Flip, Nokia 8210 4G en Nokia 5710 XpressAudio.

De Nokia 2660 Flip heeft een clamshell-behuizing met grote toetsen en een extern scherm. We zien een VGA-camera, ondersteuning voor 4G en een 1450 mAh batterij. Wel zien we nog de Micro-USB aansluiting. De prijs gaat uitkomen op 99,99 euro. De release ligt op eind juli/begin augustus.

Dan is er de Nokia 8210 4G, welke het design leent van de Nokia 8210 van vroeger. Het toestel heeft ondersteuning voor 4G en VoLTE gesprekken. We zien een 2,8 inch scherm met een bekende toetsindeling eronder. De batterijcapaciteit komt uit op 1450 mAh en ook hier is een Micro-USB aansluiting. Je koopt hem voor 79 euro en komt eind juli/begin augustus.

Het derde model is de Nokia 5710 XpressAudio, een modelnaam die we kennen van vroeger. In de behuizing van het toestel kunnen de draadloze earbuds opgeborgen worden. Hier kunnen ze ook in opgeladen worden. Er is een 2,4 inch beeldscherm en zelfde Unisoc processor. Het toestel draait op S30 besturingssysteem, net als de twee andere modellen. De prijs komt uit op 89,99 euro. Ook dit toestel komt eind juli/begin augustus.