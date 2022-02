Nokia presenteert nieuwe modellen in G-serie: Nokia G11 en G21

De Nokia G-serie is uitgebreid met twee nieuwe modellen. HMD Global haalt het doek van de Nokia G11 en de Nokia G21. De focus van de telefoons moet liggen op de batterij en de updates. Daarbij kiest de fabrikant ook bewust voor duurzaamheid.

Nokia G11 en Nokia G21

Twee nieuwe smartphones zijn toegevoegd aan het portfolio van Nokia. De telefoonfabrikant heeft de Nokia G11 en de Nokia G21 aangekondigd; twee toestellen die onlangs al rondgingen in het geruchtencircuit. Hierbij is de fabrikant ook direct duidelijk in wat we aan updates kunnen verwachten. Zowel de Nokia G11 als de Nokia G21 krijgen allebei twee jaar Android OS-upgrades en drie jaar lang beveiligingsupdates.

Opvallend is dat ze verschijnen met Android 11, waarbij Nokia wel aangeeft dat ze klaar zijn gestoomd voor Android 12. Als we de periode doortrekken van Android-versies, dan zouden de G11 en G21 allebei Android 13 en 14 moeten krijgen, al wordt dit niet expliciet genoemd. Een net updatebeleid in deze prijsklasse. De batterij moet het volgens Nokia drie dagen uithouden.

Nokia G11

Zowel de Nokia G11 als de Nokia G21 worden geleverd met een 90Hz verversingssnelheid in het beeldscherm. Het scherm van de Nokia G11 heeft een grootte van 6,5 inch en levert een HD+ resolutie. Er is een 8 megapixel front-camera en achteraan een 13MP + 2MP macro + 2MP dieptelens. De telefoon wordt aangedreven door een Unisoc T606 chipset en er is een 5050 mAh accu met 18W opladen. NFC is niet aanwezig.

Nokia G21

Dan is er ook nog de Nokia G21. Deze smartphone krijgt eveneens de Unisoc chipset en een 6,5 inch HD+ beeldscherm. Op het gebied van fotografie zien we wel veranderingen. Er is een triple-camera met 50MP hoofdlens, een 2 megapixel dieptelens en een 2 megapixel macrolens. In Nederland wordt het toestel geleverd met NFC-ondersteuning. De smartphone kan de 5050 mAh accu met 18W opladen. Er wordt door Nokia een 10W lader meegeleverd.

Stefan de Clerck, General Manager Benelux en Frankrijk van HMD Global zegt het volgende;

We blijven vernieuwen in het middensegment en bieden betaalbare, veilige en concurrerende technologie voor iedereen. De Nokia G11 en Nokia G21 belichamen de duurzaamheid en langdurige batterijduur waar Nokia-telefoons al die jaren geleden beroemd om werden. In combinatie met de beste Android-software en meer beveiligingsupdates dan de concurrentie binnen deze prijscategorie, bevestigt dit onze visie voor 2022 en de toekomst – telefoons ontwikkelen die langer meegaan.

Beschikbaarheid

Nokia brengt de telefoons verspreid uit. De Nokia G11 komt begin maart beschikbaar in de kleuren Charcoal (donker grijs-zwart) en Ice (wit-blauw). De G11 komt beschikbaar met 3GB RAM en 32GB opslagruimte voor 149 euro. Voor 199 euro krijg je de Nokia G21 met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Hij wordt uitgebracht in de kleuren Nordic Blue (navy) en Dusk (dark taupe). Op de Nokia G21 hoef je minder lang te wachten; die moet vanaf deze week in de winkels liggen.

