Foto’s van nieuwe Nokia G11 en G21 opgedoken

We verwachten later dit jaar de nieuwe Nokia G-serie smartphones. We hoorden eerder al wat over de Nokia G21, nu zien we ook de Nokia G11.

Nokia G11 en G21 in beeld

Er zijn foto’s opgedoken van de nieuwe Nokia G11 en de Nokia G21. De twee smartphones zullen de huidige G10 en G20 opvolgen. Deze twee toestellen worden later dit jaar verwacht en nu al krijgen we een goed beeld van de twee devices. Opvallend is dat er niet langer meer een cirkelvormige cameramodule zal zijn, maar deze in een rechthoekige vorm geplaatst worden.

De Nokia G21 zal uitgebracht worden in de kleuren Blue en Dusk. Ook kunnen we de kleuren Green en Sand verwachten, zo wordt duidelijk uit het nieuwe lek.

De nieuwe Nokia G11 komt in de kleuren Green en Sand, waarbij deze kleuren op de foto’s wat lichter worden. Het is niet bekend of de Nokia G11 dezelfde Unisoc T606 chipset zal krijgen als bij de G21.