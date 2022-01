Nokia G21 verschijnt bij keuringsinstantie: dit weten we tot nu toe

De eerste berichten over de opvolger van de Nokia G20 komen binnen. De Nokia G21 is opgedoken bij een keuringsinstantie waardoor we te weten komen hoe het toestel eruitziet. Daarnaast komen we ook enkele specificaties te weten over de Nokia.

Nokia G21 op bezoek

HMD Global heeft een opvolger klaarstaan voor de Nokia G20, althans, de voorbereidingen voor de komst van de Nokia G21 worden getroffen. Niet alleen is het toestel al opgedoken bij keuringsinstantie FCC, ook is de telefoon gespot bij een Russische retailer die alvast wat specificaties van de Nokia G21 heeft gedeeld.

Aan de hand van de verschillende modelnamen wordt duidelijk dat het toestel in zes verschillende varianten uitgebracht zal worden. Dit zijn verschillen in de geheugenconfiguraties. Het lijkt nog altijd geen 5G-model te worden; dat lijkt voor nu voorbehouden te zijn aan de X-serie. Wel is duidelijk dat de smartphonemaker zal voorzien van andere specificaties.

De Nokia G21 krijgt een 6,5 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Verder heeft Nokia een octa-core processor bedacht met een rekenkracht van 1.8GHz, al worden hierover geen aanvullende details gegeven. Er is 4GB aan werkgeheugen en keuze uit 64 of 128GB aan opslagruimte, dat uit te breiden is met een geheugenkaart van maximaal 512GB. De camera krijgt drie lenzen; eenmaal een 50 megapixel lens, tweemaal een 2MP lens. Aan de voorzijde komt een 8 megapixel front-camera. De 5050 mAh accu kan middels USB-C opgeladen worden.

Alle details zullen we later te weten komen. Dan weten we ook wanneer we het toestel in Nederland kunnen verwachten. De huidige Nokia G20 verscheen in april van 2021.