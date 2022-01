Interview: Nokia was ontevreden over eigen uitrol naar Android 11

De uitrol van Android 11 voor de verschillende toestellen van Nokia, verliep niet bepaald zonder slag of stoot. Over deze hele updatecampagne is Nokia achteraf niet goed te spreken, zo meldt het bedrijf in een interview.

Nokia ontevreden over uitrol Android 11

HMD Global heeft met de merknaam Nokia altijd gehamerd op een goed updatebeleid en wist dit ook altijd goed te benadrukken. Inmiddels zijn we aangekomen bij Android 12, waarbij inmiddels twee toestellen van de fabrikant de update hebben mogen ontvangen; de X10 en de X20. Echter heeft het merk nu ook een reactie gegeven over het eerdere updatebeleid van de fabrikant. Al eerder wist DroidApp te melden dat er problemen waren met updates; en deze week liet Wim nog ons weten dat sommige toestellen nog altijd wat achterlopen met beveiligingsupdates, zo wacht de Nokia X20 nog steeds op de december-update.

In een interview met Android Authority laat Nokia weten dat ze vonden dat ze niet veel succes hebben gehad met de uitrol van Android 11. Volgens Stephan Taylor van HMD Global heeft het bedrijf daar inmiddels van geleerd. De uitrol van Android 11 nam veel tijd in beslag en ook werd er flinke vertraging opgelopen. Doordat Nokia niet heeft deelgenomen aan het bètaprogramma van Android 11, kwam het bedrijf naar eigen zeggen ook in de problemen. Door lessen te trekken uit deze ervaringen moet het updaten beter verlopen. Daarbij verwijst Taylor naar de Nokia X20 en Nokia X10 die onlangs allebei zijn voorzien van de Android 12-update.

Vorige week verscheen het nieuws dat Nokia mogelijk gebruikers die langer updates willen ontvangen, een bijdrage gaat vragen.

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 258,00 euro

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 345,00 euro