Nokia X20 krijgt vanaf nu update naar Android 12

Als tweede fabrikant, na Samsung, heeft Nokia de update naar Android 12 klaargezet. Als eerst is deze er voor de Nokia X20. Er is ook goed nieuws voor Nederland en België.

Android 12 voor Nokia X20

Samsung was de eerste fabrikant die een niet-Pixel smartphone bij had gewerkt naar Android 12. Nokia treed nu in de voetsporen en laat weten dat de Nokia X20 vanaf nu de software-update naar Android 12 kan verwachten. De uitrol start nu en moet voor de eerste fase bij iedereen beschikbaar zijn op 17 december.

Goed nieuws is er voor ons. Onder andere Nederland en België staan in het rijtje van landen waar deze update als eerst uitgerold wordt. Andere landen zijn bijvoorbeeld Duitsland, Luxemburg, Spanje, Denemarken en Zweden.

De update naar Android 12 brengt een hoop features en verbeteringen. Zo is er het dynamische thema, waarbij de kleuren in de interface afgesteld worden op de kleuren die terugkomen in de ingestelde achtergrond. Verder is er meer aandacht aan privacy en beveiliging, middels het privacy dashboard en is er keuze uit nieuwe widgets.

Wim laat weten dat hij de update heeft binnengekregen;