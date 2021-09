Nokia X20 en Moto G Pro krijgen september-update met verbeteringen

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Nokia X20 en de Moto G Pro. Beide toestellen ontvangen een nieuwe beveiligingsupdate. Voor de Nokia zien we daarbij nog een reeks verbeteringen, met deze grote update.

Nieuwe patch voor Nokia X20 en G Pro

Smartphones worden met regelmaat bijgewerkt met een update, en als je mazzel hebt dan kan dit zomaar iedere maand gebeuren. Ook nu staan er weer updates klaar, zo wordt duidelijk uit berichten van gebruikers.

Zo krijgen we binnen dat de Moto G Pro bijgewerkt is met beveiligingsupdate september 2021. Deze security-patch is er ook voor de Nokia, zo laten Marcel en Wim ons weten. De changelog belooft daarbij ook verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Het is een flinke update, met een grootte van 688MB.

De updates worden vanaf nu uitgerold.A ls je deze kunt downloaden, krijg je hier een seintje van op je toestel.

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 345,00 euro