Nokia 8.3 en Moto G Pro krijgen vanaf nu Android 11 aangereikt

Goed nieuws voor de bezitters van de Moto G Pro en de Nokia 8.3. Voor deze twee toestellen zijn de fabrikanten gestart met het uitrollen van de update naar Android 11. Dit is de meest recente Android-versie die je kunt krijgen en brengt een hoop verbeteringen.

Nokia 8.3 krijgt Android 11

HMD Global heeft het startschot gegeven van de uitrol van de Android 11 update voor haar Nokia 8.3. De smartphone werd na maanden uitstel in oktober 2020 uitgebracht in Nederland, toen nog met Android 10. De Nokia 8.3 werd gelijk ook voorzien van Android One. Dit betekent dat je drie jaar lang zeker bent van beveiligingsupdates en twee jaar van Android-updates. De eerste staat vanaf nu klaar.

Hoewel, hij staat klaar, het gaat zoals altijd om een gefaseerde uitrol. Dit betekent dat het even kan duren totdat de update voor iedereen beschikbaar is.

Moto G Pro

Een ander toestel waarvoor de uitrol naar Android 11 is begonnen, is voor de Moto G Pro. Dit toestel krijgt de update als eerst in het Verenigd Koninkrijk en zal in de komende maanden naar meer landen verspreid worden. Het is goed nieuws voor deze smartphone. De Moto G Pro viel onlangs bij DroidApp in de prijzen bij de DroidApp Awards 2020.

Android 11

Android 11 beschikt over een hoop fijne verbeteringen en nieuwe functies die je na het installeren van de update kunt gebruiken. Zo zijn er de nieuwe notificaties met onderscheid voor chatgesprekken. Daarnaast is er de vernieuwde en verbeterde muziekspeler. Met het vernieuwde power-menu kun je slimme apparaten snel bedienen en verder is er ruimte gelaten voor nog meer privacy-instellingen. Je kunt in Android 11 een machtiging eenmalig verstrekken aan een app. Er zijn chatbubbels, schermopname (video) en nog veel meer verbeteringen die je terug kunt vinden in het gelinkte artikel.

Zoals gezegd gaat het om een gefaseerde uitrol van de update naar Android 11. Hierdoor kan het even duren totdat iedereen de update binnenkrijgt op zijn smartphone.

