Motorola Edge 20 (Pro), Nokia X20 en Huawei Nova 5T krijgen nieuwe software-update

Verschillende merken beginnen deze week met het uitrollen van een nieuwe update voor hun toestellen. Dit is het geval bij Motorola, Nokia en Huawei. In het geval van de Motorola Edge 20 (Pro) is het zelfs de eerste update voor de smartphone.

Eerste update voor Motorola Edge 20 (Pro)

Motorola heeft voor de Edge 20 (Pro) een eerste update uitgerold. Sinds kort zijn de Edge 20 en Edge 20 Pro verkrijgbaar in ons land. Nu is het dus tijd voor de eerste update die beschikbaar komt voor het model. Het is een relatief grote update met een grootte van 427MB. Als we kijken naar de changelog, zien we in ieder geval de nieuwste patch die voor Android beschikbaar is; de beveiligingsupdate van augustus 2021. Daarnaast heeft Motorola nog enkele andere verbeteringen doorgevoerd. Zo worden stabiliteitsverbeteringen beloofd, waarbij bugs zijn opgelost.

Nokia X20

Een nieuwe update is er ook voor de Nokia X20. Wim en Marcel maken melding van deze update. Gebruikers van het toestel zien beveiligingsupdate augustus binnenkomen op hun smartphone. De update voor het toestel heeft een grootte van exact 80MB.

Huawei Nova 5T

Ryzkov meldt aan ons een update voor de Huawei Nova 5T. Deze smartphone draait inmiddels al een tijdje op EMUI 11, maar moet het nog wel altijd zonder Android 11 doen. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe updates voor de telefoon verschijnen. Gebruikers van de Huawei Nova 5T krijgen beveiligingsupdate juli 2021 aangereikt. In totaal komt de grootte van de update uit op 187MB.

Wanneer de update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

