Poco X3 Pro en Moto G9 Plus krijgen mei-patch; Huawei Nova 5T krijgt andere update

Updates staan er klaar voor toestellen van Poco, Motorola en Huawei. Om precies te zijn gaat het om updates voor de Poco X3 Pro waarbij een uitgebreide mei-update beschikbaar is. Een andere update is er ook voor de Huawei Nova 5T en de Moto G9 Plus.

Update voor Poco X3 Pro

We beginnen met de Poco X3 Pro waarvoor nu een nieuwe update beschikbaar is. DroidApp-lezer Oscar maakt melding van de update die op zijn smartphone binnen is gekomen. Allereerst brengt deze software-update beveiligingsupdate mei 2021. Daarbij zijn er door de fabrikant nog meer verbeteringen doorgevoerd.

In de changelog van de 831MB grote MIUI 12.5.1.0 update zien we nog meer verbeteringen en nieuwe functies. De changelog van deze update hebben we hieronder voor je neergezet.

Motorola G9 Plus

De Motorola Moto G9 Plus krijgt vanaf nu in Nederland ook een update aangeboden. Edwin laat aan ons weten dat zijn toestel de beveiligingsupdate van mei kan downloaden. Zover bekend worden er verder geen veranderingen of nieuwe functies verspreid naar het toestel.

Huawei Nova 5T

Huawei heeft ook een nieuwe update klaarstaan voor de Huawei Nova 5T, zo laat Ryzkov ons weten. De smartphone ontvangt weliswaar geen nieuwe beveiligingsupdate, maar wel eentje met een hoop aanpassingen. Zo zien we, net als bij de eerdere update voor de Huawei P30-serie, dat ook een hoop eigen Petal-apps worden meegeleverd. Denk bijvoorbeeld aan Petal Maps dat door Huawei als alternatief voor Google Maps naar voren wordt geschoven. De update is 990MB groot en wordt vanaf nu uitgerold naar de Huawei Nova 5T.

Poco X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 219,00 euro

Moto G9 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro