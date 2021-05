Android Update Bulletin week 20: deze toestellen kregen updates

Iedere week zetten we met ons Android Update Bulletin op een rijtje welke toestellen een update hebben ontvangen. Ook in de afgelopen week zijn meerdere smartphones bijgewerkt met een nieuwe update. Welke, dat lees je in het Android Update Bulletin week 20.

Update Bulletin – week 20

Het was deze week de aankondiging van Android 12. Dat is echter een update die nog even op zich zal laten wachten voor de toestellen. Fabrikanten zullen deze in de komende tijd gaan optimaliseren voor hun smartphones en tablets. Zaterdag verscheen een Android 12 update overzicht, waar je precies kunt zien welke smartphones een update naar Android 12 kunnen verwachten.

In dit artikel besteden we aandacht aan de updates die van de week zijn verschenen. Denk aan een beveiligingsupdate of een ander soort update.

Huawei

Huawei P30: beveiligingsupdate maart 2021

Huawei P30 Pro: beveiligingsupdate maart 2021

Samsung

Xiaomi

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!