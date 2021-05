Android Update Bulletin week 19: deze toestellen kregen updates

We hebben een nieuwe editie voor je van het ‘Android Update Bulletin’. We zetten hier op een rijtje welke toestellen een update hebben ontvangen. Deze keer het update-overzicht van week 19.

Update Bulletin – week 19

Met regelmaat worden updates verspreid naar de verschillende apparaten. Het kan gaan om een Android-update voor je smartphone, of een beveiligingsupdate voor je tablet. Iedere week zetten we de toestellen die een update hebben mogen ontvangen op een rijtje.

Nokia

Nokia 5.3: beveiligingsupdate april

OnePlus

OnePlus 9: OxygenOS 11.2.5.5 met mei-patch

OnePlus 9 Pro: OxygenOS 11.2.5.5 met mei-patch

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11: MIUI 12.5

