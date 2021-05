Android 12 maakt het makkelijker om apps te downloaden buiten Play Store

Het wordt met de nieuwste Android-versie, Android 12, gemakkelijker om applicatie te downloaden buiten de Play Store om. Het is voor het eerst dat Google dit proces een stuk makkelijker maakt.

Apps downloaden buiten Play Store

Afgeloopen week was daar de aankondiging van het nieuwe Android 12. We hebben hier direct een uitgebreid artikel over getikt met de nieuwe functies in Android 12. Gebruikers krijgen echter nog meer nieuwe functies, zo wordt duidelijk uit nieuwe aanwijzingen.

Wanneer je nu apps buiten de Google Play Store om installeert, moet je hiervoor de machtigingen aanpassen die dit toestaan. Daarbij worden applicaties op deze manier niet automatisch bijgewerkt, waardoor je met losse APK-bestanden moet werken. Erg omslachtig. Nu is bekend geworden dat dit gaat veranderen met de komst van Android 12.

Android 12 maakt het mogelijk dat applicaties die niet uit de Play Store gehaald zijn, op de achtergrond gewoon bijgewerkt kunnen worden met updates. Zo hoef je niet alles handmatig te downloaden en installeren. Wel moet de desbetreffende appwinkel deze optie ondersteunen.

De reden van de komst van de nieuwe functie komt onder andere door kritiek. Bedrijven als Apple en Google zouden door het demotiveren van het gebruik van alternatieve appwinkels, de macht in eigen hand nemen. Dit heeft onder andere geleid tot een rechtszaak die werd aangespannen door Fortnite-ontwikkelaar Epic Games tegen Apple.