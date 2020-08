Google verwijdert Fortnite uit Play Store: dit is er aan de hand

Google heeft het populaire spel Fortnite uit de Play Store gehaald. Eerder verwijderde Apple al de game uit de App Store. De ontwikkelaar zou regels overtreden.

Fortnite niet meer in Google Play Store

De populaire game Fortnite is niet langer meer beschikbaar in de Play Store. Google heeft het spel van ontwikkelaar Epic Games uit de downloadwinkel gehaald. De reden hiervan is dat Epic Games regels zou overtreden. In het spel kan namelijk sinds deze week gebruik gemaakt worden van een eigen betaalsysteem. Dat staat Google niet toe omdat dergelijke betalingen via de Play Store moeten verlopen.

Ook Apple heeft de game uit de App Store gehaald, om dezelfde reden. Op deze manier wil de ontwikkelaar van het spel de toeslag die Google en Apple vragen, ontwijken. Dit percentage ligt bij Apple en bij Google op 30 procent. Epic Games heeft al meermaals laten weten het hier niet mee eens te zijn.

Google laat tegenover The Verge het volgende weten;

“Dankzij het open Android-ecosysteem kunnen ontwikkelaars apps distribueren via meerdere app-winkels. Voor game-ontwikkelaars die ervoor kiezen om de Play Store te gebruiken, hebben we een consistent beleid dat eerlijk is voor ontwikkelaars en de winkel veilig houdt voor gebruikers. Hoewel Fortnite beschikbaar blijft op Android, kunnen we het niet langer beschikbaar maken op Play omdat het in strijd is met ons beleid. We verwelkomen echter de mogelijkheid om onze besprekingen met Epic voort te zetten en Fortnite terug te brengen naar Google Play.”

Epic Games benadrukt dat dat gebruikers de game nog steeds handmatig zelf kunnen downloaden van hun website, en uit de Galaxy App Store op toestellen van Samsung. Gezien het verleden, waarbij de ontwikkelaar hard tegen de eisen in is gegaan, waaronder met een rechtszaak tegen Apple over monopolie, verwachten we nog wel een duidelijke reactie van de ontwikkelaar.