Fortnite krijgt snelle auto’s en trucks in Joy Ride update

Een nieuwe update voor de populaire game Fortnite, met Joy Ride krijgen spelers toegang tot snelle wagens en grote trucks. In Fortnite waren eerder al andere vervoersmiddelen te vinden zoals helicopters, boten en vliegtuigen.

Joy Ride update

Dat auto’s naar Fortnite onderweg waren is geen verrassing, deze werden namelijk in de trailer van hoofdstuk 2, seizoen 3 al eerder getoond. Maar met de Joy Ride update voor Fortnite kan je nu ook echt in een wagen stappen. Er zijn maarliefst vier verschillende auto’s beschikbaar, een grote truck, een pick-up wagen, een sportwagen en een alledaagse auto.

Pas op voor de auto’s in de game en probeer ze te ontwijken want ze zijn snel en gevaarlijk. Volgens sommige bronnen zouden de auto’s ook beschikken over radiostations. De functie is op dit moment alleen nog niet te gebruiken.