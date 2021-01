Vanaf vandaag kun je Google Play Points gebruiken: dit kun je ermee

We schreven het vorige week al; Google Play Points komt naar Nederland. Vanaf vandaag kun je het nieuwe spaarsysteem van de Google Play Store gebruiken in Nederland. We leggen je uit hoe het werkt en wat je ermee kunt.

Google Play Points in Nederland

DroidApp schreef vorige week al dat Google haar eigen spaarsysteem van de Google Play Store uit zou brengen in Nederland. Dit spaarsysteem wordt Google Play Points genoemd en is vanaf vandaag dan écht te gebruiken. Je kunt de optie nu terugvinden in het menu van de Play Store app.

Met de Google Play Points spaar je een punt voor iedere euro die je uitgeeft aan content in de Play Store. Het gaat om apps, games, in-app aankopen, boeken, films en ga zo maar door. Daarbij kun je ook omhoog gaan in level, waardoor je meer punten per euro kunt verdienen. Dit moet wel binnen een jaar zijn. De verzamelde punten kun je inwisselen voor kortingsbonnen, in-app aankopen of als Google Play tegoed.

Je moet je zelf nog wel eerst aanmelden voor Google Play Points. Dit kan met een paar tikken in de app van de Google Play Store op je Android-apparaat. Ga je er direct mee aan de slag, dan krijg je in de eerste week 3 punten per euro die je uitgeeft.

