Google Play Pass nu beschikbaar in Nederland: zo gebruik je het

Vorige week wist DroidApp te melden dat Google Play Pass dienst uit zou brengen in Nederland en in België. Nu hebben we goed nieuws; je kunt de dienst vanaf nu gebruiken.

Google Play Pass nu beschikbaar

Met Google Play Pass kun je voor een vast bedrag per maand, toegang krijgen tot honderden apps en games. Hierbij heb je geen last van reclame of in-app aankopen en dus heb je hier onbeperkt toegang toe. Denk aan bekende titels als AccuWeather, Monument Valley 2, Mini Metro en Facetune. Daarnaast vind je verschillende wachtwoord-apps, slaapmuziek-apps en tal van games voor jong en oud.

Voordeel van Google Play Pass is dat je je abonnement kunt delen met je gezin. Je kunt Google Play Pass nu afsluiten voor een bedrag van 4,99 euro per maand. De eerste maand kun je het gratis uitproberen, om te kijken of het iets voor je is. Vorige week schreven we al dat de dienst naar Nederland, België en verschillende andere Europese landen zou komen. Nu is het zover.

Benieuwd naar Google Play Pass? Volg dan de onderstaande stappen;

Open de Google Play Store app op je smartphone

Open het zijmenu

Daar vind je de optie ‘Play Pass’

Vanuit dat venster kun je direct een maandabonnement of jaarabonnement (kost 29,99 euro per jaar) afsluiten en de content bekijken die deel uitmaakt van Play Pass

Mocht je Google Play Pass nog niet terugzien in het zijmenu in de Play Store, dan zal dat vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten.