Google Play Pass komt officieel naar Nederland en België

Groot nieuws omtrent de uitrol van Google Play Pass. Het aantal landen waarin Google dit abonnementsmodel beschikbaar stelt wordt uitgebreid naar 24 landen, inclusief Nederland en België. We zetten alle details op een rij.

Google Play Pass naar Nederland

Google heeft zojuist bekend gemaakt dat Google Play Pass uitgebracht wordt in Nederland en België. In totaal worden 24 landen toegevoegd aan het rijtje waar eerder al tien landen op stonden, waaronder ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Nu worden wij dus ook toegevoegd aan de lijst.

Met Google Play Pass heb je toegang tot honderden apps en games, zonder reclame of in-app aankopen, voor een vast bedrag per maand. Goed om te weten is dat je dus niet op alles onbeperkt gratis toegang hebt. Wel is het mogelijk om je Google Play Pass abonnement te delen met je gezin. Voorbeelden van apps en games die je advertentievrij en zonder in-app aankopen kunt gebruiken zijn Mini Metro, Monument Valley 2, Facetune, AccuWeather en nog vele anderen. Daarbij wordt het aanbod van deze apps iedere maand uitgebreid.

Prijs

Google Play Pass kost in Nederland en België 4,99 euro per maand. Je kunt er ook voor kiezen om het per jaar te betalen, de prijs komt dan uit op 29,99 euro. Gezinsbeheerders kunnen de toegang tot Play Pass delen met tot vijf andere gezinsleden. Dit werkt op Android-toestellen met Android 4.4 KitKat en hoger en een privé Google-account. Het werkt dus niet op Google-accounts van een bedrijf, school of organisatie.

Google start vanaf nu met de beschikbaarheid van Play Pass in Nederland, maar het is nog niet voor iedereen direct te gebruiken. In de Google Play Store app op je smartphone of tablet zie je op een gegeven moment in de zijbalk de optie ‘Play Pass’. Vanaf dan kun je de gratis probeerperiode starten of direct een abonnement starten. Dan zie je ook een overzicht met de apps en games die onder Play Pass vallen.



Landen

In onderstaande landen is Google Play Pass inmiddels beschikbaar: