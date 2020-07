Google brengt handige Play Pass-service naar Europa

Voor een vast bedrag onbeperkt games en apps downloaden uit de Google Play Store; het kan met Google Play Pass. De dienst komt nu naar Europa, zo heeft Google bekend gemaakt.

Google Play Pass naar Europa

Met Google Play Pass kun je voor een vast bedrag per maand tal van apps en games downloaden uit de Google Play Store. De dienst werd in september vorig jaar aangekondigd voor de Verenigde Staten. Bij apps die deel uitmaken van Play Pass zie je geen advertenties, zijn er geen in-app aankopen en heb je keuze uit honderden titels.

Voorbeelden van titels zijn bijvoorbeeld Mini Metro, Accuweather, Facetune, Risk, Monument Valley 2 en meer. Je herkent deze titels aan een speciaal icoontje. Echter geldt dat alleen bij gebruikers die Play Pass hebben.

Nu heeft Google bekend gemaakt dat Google Play Pass naar Europa komt. In Nederland en België hoeven we helaas Play Pass nog niet direct te verwachten. Het komt naar Android-toestellen in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nieuw Zeeland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dat zal vanaf deze maand gebeuren.

De prijs van Google Play Pass ligt op 4,99 dollar per maand. Er komt nu ook een jaarlijks abonnement, voor een bedrag van 29,99 dollar per jaar.