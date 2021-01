Google Play Points nu beschikbaar in Nederland: zo werkt het

Google heeft stilletjes een nieuwe functie toegevoegd aan de downloadwinkel van Android. In Nederland kunnen we ons nu aanmelden voor Play Points, waarmee je spaart voor extra voordeel en beloningen.

Google Play-punten

Het hing al even in de lucht, maar vanaf nu kunnen we in Nederland gebruik maken van de Google Play Points. Met de Google Play-punten kun je punten verdienen met alles wat je in de Play Store koopt. Dit geldt ook voor in-app aankopen die je doet. Tijdens speciale puntenevenementen kun je bijvoorbeeld tot 4x punten verdienen.

De Google Play-punten kun je gebruiken voor speciale items in games, of als Google Play tegoed. Per bestede euro krijg je één punt. Gedurende de eerste week dat je je aanmeldt voor Google Play Points, krijg je bij elke aankoop drie keer zoveel bonuspunten. Wanneer je voldoende punten verzamelt in een jaar tijd, ga je in niveau omhoog. Dan kun je nog meer punten verzamelen en tevens profiteren van verschillende voordelen. Hieronder vind je de verschillende niveaus.

De verzamelde punten kun je gebruiken voor kortingsbonnen, in-app aankopen of om Google Play tegoed te ontvangen. Je moet je nog wel zelf aanmelden om Google Play Points te gebruiken. Hiervoor kun je terecht in de webversie van de Google Play Store, of aan de slag in de Android-app van de Google Play Store. In het zijmenu verschijnt dan een mogelijkheid om hier naar toe te navigeren. Dit zal in de komende weken zichtbaar zijn, dat is nu nog niet het geval.

De landen waarin Google Play Points nu beschikbaar is, zijn Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. In de komende dagen of weken moet het dus voor iedereen zichtbaar zijn.