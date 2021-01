De 7 beste apps van december 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

Het was de maand van de lijstjes en de overzichten; december. In de nieuwe maand blikken we terug op het belangrijkste nieuws en de beste apps van de afgelopen maand.

Android in december

We blikken terug op de maand december, zoals we in iedere nieuwe maand terugblikken op de afgelopen maand. Er was aardig wat nieuws. Google maakte bekend dat Android Auto officieel naar Nederland en België komt. Flitsmeister is hiervoor al bezig met een eigen toepassing, en daarvan kregen we deze maand de video te zien. Xiaomi presenteerde de Mi 11 in China, Nokia komt deze maand met de Nokia 5.4.

WhatsApp ondersteunt in het nieuwe jaar niet meer elke Android-versie. Verder werd voor verschillende toestellen de Android 11-update uitgerold en werd bekend dat KPN in ieder geval voorlopig geen roamingkosten rekent in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. De Rabobank kwam met het nieuwe 06-betalen om overschrijvingen te regelen via het telefoonnummer.

Google deelde haar Year in Search 2020 jaaroverzicht, Spotify kwam met je persoonlijke Wrapped 2020 hitlijst, samen met het Spotify jaaroverzicht. YouTube publiceerde ook nog een eigen jaarlijst en ook op DroidApp verschenen de handige artikelen. De schrijvers hebben hun passie gedeeld met de onmisbare apps van 2020, samen met een overzicht van de meest interessante smartphones van dit jaar.

Verder kun je lezen;

De vergeten telefoon/smartphone

Ook in december hebben we gewoon iedere week weer een nieuwe editie geplaatst van ‘De vergeten smartphone’ of ‘De vergeten telefoon’. We hebben de onderstaande pareltjes behandeld;

Op DroidApp hebben we verder de uitgebreide Moto G9 Plus review gepubliceerd. Daarnaast deelden we de handige tip waarmee je op 3 manieren een nummer kunt WhatsAppen zonder hem als contact op te hoeven slaan.

Beste apps

We hebben ook deze maand weer een aantal apps besproken. De beste apps van december zetten we hieronder voor je in willekeurige volgorde op een rijtje.

Weeronline

Nadat eerder al een update werd uitgerold voor de Weeronline-app, verscheen ook in december weer een mooie update voor de applicatie van Weeronline. Vanaf Weeronline 3.11 kun je het donkere thema gebruiken en is er een vernieuwde widget die je op je startscherm kunt plaatsen.

Google Home

Met de applicatie van Google Home kun je je slimme apparaten beheren. Denk aan de verlichting of je smart speaker. Ook kun je ermee de handige routines van de Google Assistent beheren. De weergave van de routines in de Google Home app is met de laatste update een stuk verbeterd. Op die manier wordt het instellen van de routines nog makkelijker gemaakt.

Google Maps

Een andere app die updates kreeg deze maand was Google Maps. In december werd een update uitgerold met het Go-tabblad. Je kunt hiermee je favoriete reizen vastzetten, en snel navigeren naar locaties op basis van eerdere activiteit, je werk of je thuisadres. Daarnaast toont de kaart in Maps voortaan ook huisnummers en zebrapaden.

WhatsApp

Een grote wallpaper-update is in december uitgerold voor WhatsApp. Vanaf nu kun je voor iedere chat afzonderlijk een andere achtergrond kiezen. Daarnaast kun je kiezen uit een licht of donker thema en bij een donkere ook de mate van helderheid aanpassen. Ook de keuze aan achtergronden is uitgebreid met verschillende categorieën.

Facebook

De Facebook-app kreeg eindelijk ook de langverwachte nieuwe functie. Vanaf nu kun je in de app van het sociale netwerk het donkere thema gebruiken. Hierdoor is de app prettiger bruikbaar in omgevingen met weinig licht. Je vindt de optie terug in het menu met de drie streepjes. Daar scrol je naar beneden waarbij je het blok ‘Donkere modus’ tegenkomt. Je kunt instellen dat het donkere thema automatisch geactiveerd wordt op basis van de telefooninstellingen, of handmatig.

Google Foto’s

Het is een beetje de maand van de Google-apps. De Android-app van Google Foto’s is ook bijgewerkt met een fijne nieuwe functie. Vanaf nu kun je herinneringen uit Google Foto’s instellen als wallpaper. Hierbij wordt de achtergrond om de zoveel tijd afgewisseld met een andere herinnering van een foto die je jaren geleden hebt gemaakt. Daarnaast maakt de handige fotokaart gebruik van de Google Maps timeline.

9292 app

Reis-app 9292 is in december bijgewerkt met een aantal nieuwe functies. Allereerst is in de 9292 app de drukte-indicator toegevoegd. Indien deze gegevens beschikbaar zijn, kun je zien hoe druk het waarschijnlijk zal zijn in de bus, trein, tram of metro. Daarnaast is het mogelijk om via de 9292 app een e-ticket voor je reis aan te schaffen.

