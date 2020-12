Weeronline app 3.11 brengt donker thema en vernieuwde widget

Het is druk bij de ontwikkelafdeling van weer-app Weeronline. Opnieuw staat er een update klaar, waarbij we een reeks handige verbeteringen mogen verwelkomen. Het belangrijkste; er is een donker thema in de Weeronline app.

Donker thema in Weeronline app

De ontwikkelaars van de Weeronline app hebben in de afgelopen weken meerdere updates uitgebracht waarbij nieuwe functies werden toegevoegd aan de app. Nu is het tijd voor versie 3.11 met eveneens een paar nieuwe functies en verbeteringen. Je kunt vanaf nu de donkere modus instellen, waarbij de app extra prettig is in het gebruik in bed of in de (vroege) ochtend. Weeronline noemt de functie ‘nachtmodus’.

Je kunt de instellingen hiervoor aanpassen door naar ‘Menu’ te gaan. Vervolgens vind je daar de optie ‘nachtmodus’. Het donkere thema in de Weeronline app wordt automatisch overgenomen als je op je telefoon de donkere modus hebt geactiveerd. Heb je het lichte thema ingesteld, dan neemt de Weeronline app dit ook over. Leuk voordeel; de widget van de weer-app kan ook gehuld worden in het donker.

In Weeronline 3.11 zijn ook nog enkele aanpassingen gedaan. Zo vind je nu de tooltips van het type neerslag in de 48-uur weergave. Ook hebben de ontwikkelaars de teksten in de zongrafiek iets aangepast. Je kunt de update vanaf nu downloaden uit de Google Play Store. Wel kan het zijn dat je iets langer moet wachten, omdat het een gefaseerde uitrol is.

Benieuwd naar welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft dit jaar een half jaar lang onderzoek gedaan. Onze bevindingen lees je in de weer-app test 2020.