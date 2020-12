9292 app krijgt drukte-indicator en komt met e-tickets kopen

Reis-app 9292 krijgt een update waarbij een reeks nieuwe functies gebruikt kunnen worden. Allereerst is er de mogelijkheid om e-tickets aan te schaffen. Daarnaast toont de applicatie ook de drukte in de bus, trein, tram of metro.

9292 met drukte-indicator

Er kan een update uit de Play Store gedownload worden voor de 9292 app. De nieuwste versie van de app waarmee je je route voor het OV kunt plannen, brengt twee nieuwe functies. Vanaf nu zie je bij het plannen van je reis direct de drukte die verwacht wordt op je reis. Indien je reis bestaat uit meerdere vervoersmiddelen, zie je per vervoersmiddel hoe de drukteverwachting is.

E-tickets

In de 9292 app kun je nu ook e-tickets kopen. Deze functionaliteit werd eerder al getest en is dus nu voor iedereen beschikbaar. Bij ieder reisadvies zie je onderaan de pagina een zwarte knop waarmee je direct doorgestuurd kunt worden naar de pagina voor het kopen van een e-ticket. Het lijkt erop dat dit echter nog niet bij iedere vervoerder en ook niet op ieder traject werkt, maar er wordt met een groot aantal vervoerders hiervoor samengewerkt.

Je betaalt een bepaald percentage aan servicekosten bovenop de vastgestelde ticketprijs. Je betaalt je vervoersbewijs direct via iDeal en deze verschijnt vervolgens direct in de app. Deze kun je ook op een later moment weer oproepen via het menu van de applicatie. De video hieronder geeft hierover nog wat extra uitleg. Het is namelijk ook mogelijk om in één keer meerdere tickets te kopen.