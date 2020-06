9292 app krijgt update: fietsverhuurlocaties toegevoegd

In de Google Play Store staat een update klaar voor reis-app 9292. Vanaf nu krijg je toegang tot de fietsverhuurlocaties. Voor deze zomer staan nog meer nieuwe functies gepland.

Fietsverhuurlocaties in 9292 app

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de 9292 app. Het is weer een interessante update nadat in februari een grootse update verspreid werd, met een compleet nieuw design.

Het was eerder al mogelijk om in het voor- en natraject te kiezen om deze af te leggen per fiets. Nu worden daar de fietsverhuurlocaties in de buurt aan toegevoegd. Het gaat om verhuurlocaties van bijvoorbeeld de OV Fiets. Handig daarbij is dat je ook precies daarvan ziet hoeveel fietsen er momenteel nog beschikbaar zijn op dat station.

In de zomer van dit jaar zal het aantal locaties verder uitgebreid worden. HTM Fiets wordt dan namelijk aan de app toegevoegd, voor de regio Den Haag. Op dit moment kun je al wel de eigen HTM Fiets app gebruiken, maar deze wordt dus binnenkort geïntegreerd in de app. Verder kunnen we van de zomer ook deelfietsen verwachten en wordt er gewerkt aan een uitgebreidere radius, verder dan 5 kilometer van wat je met de fiets kunt afleggen.

