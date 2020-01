9292 app wordt compleet vernieuwd: grootse update komt volgende week

Reis-app 9292 wordt bijgewerkt met een grote update. De ontwikkelaars hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Android-app, en deze is bijna af. We geven je vast een voorproefje.

9292 app in het nieuw

Voor het plannen van je reis met het openbaar vervoer kun je verschillende apps gebruiken. Eén daarvan is de 9292 app, een bekende naam. Lange tijd ging de applicatie in de huidige vorm mee, maar inmiddels is er achter de schermen een nieuwe app klaargezet. In de afgelopen maanden is er hard aan gewerkt en ook is deze getest middels een betaprogramma.

Uit het betaprogramma kwam een hoop feedback, welke is gebruikt voor het optimaliseren van de app. De nieuwe versie is voorzien van een hele rits aan nieuwe functies en mogelijkheden, maar vooral ook een nieuw design. Volgens 9292 blijft de eenvoud in gebruik bestaan. Gebruikers kunnen met de nieuwe app hun reisadvies uitbreiden met een routeplanner inclusief de fiets. Ook is er een slimme snelle manier om je reis te volgen en is het reisadviesoverzicht completer.

In de nieuwe 9292 app zijn dit de nieuwe functies die beschikbaar komen:

Zelf veelgebruikte locaties toevoegen

Zelf veelgebruikte trajecten toevoegen

Zelf veelgebruikte haltes/stations toevoegen (actuele vertrektijden)

Zelf specifieke reisadviezen opslaan

Je recent opgevraagde trajecten staan op je beginscherm

Plan je reis met keus uit lopen of fietsen in het voor- en/of natraject

Overzicht van actuele vertrektijden van een halte/station

Detailoverzicht van je reisadvies op de kaart incl. fiets- en/of looproute

Reisadvies opslaan in jouw agenda

Deel je reisadvies via mail en/of social media

Plannen van een toegankelijke reis

Aangeven dat je meer overstaptijd nodig hebt

Aangeven dat je minder wilt lopen waardoor we een op-/uitstaphalte dichterbij voor je zoeken

Beschikbaarheid

De nieuwe 9292 app wordt vanaf 5 februari gefaseerd uitgerold. Dit betekent dat de update geleidelijk verspreid wordt en niet direct voor iedereen beschikbaar is. De iPhone-app wordt later voorzien van een nieuwe versie. De screenshots in dit artikel tonen de huidige beta-versie, welke voor het grootste deel vergelijkbaar is met de definitieve versie.

In een later stadium zal de 9292 app ook verhuurlocaties voor een fiets tonen, en komt er een automatische donkere modus beschikbaar.