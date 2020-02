9292: compleet vernieuwde app-update wordt uitgerold

Dé app voor het openbaar vervoer, 9292, wordt vanaf nu voorzien van een grootse update. Nadat in de afgelopen tijd de nieuwe versie uitgebreid werd getest is het vanaf nu tijd voor de grote uitrol.

9292 app update

De makers van de 9292 app zijn begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de reisplanner. Met de nieuwe versie van de 9292 app krijgen gebruikers toegang tot nieuwe functies, verschillende verbeteringen en een toepassing met een nieuw design. We hebben deze nieuwe versie al meermaals besproken. De applicatie is namelijk eerst in het nieuwe jasje door een groep gebruikers getest, alvorens hem voor iedereen uit te rollen.

Er is in de nieuwe versie geluisterd naar de feedback van gebruikers. Nu is het bijvoorbeeld mogelijk om een reis te plannen inclusief de fiets en kan je op een handige manier je reis volgen. Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee de app meer gepersonaliseerd kan worden, zonder dat hiervoor een account aangemaakt hoeft te worden. We hebben de nieuwe functies in de 9292 app voor je op een rij gezet;

Zelf veelgebruikte locaties toevoegen

Zelf veelgebruikte trajecten toevoegen

Zelf veelgebruikte haltes/stations toevoegen (actuele vertrektijden)

Zelf specifieke reisadviezen opslaan

Je recent opgevraagde trajecten staan op je beginscherm

Plan je reis met keus uit lopen of fietsen in het voor- en/of natraject

Overzicht van actuele vertrektijden van een halte/station

Detailoverzicht van je reisadvies op de kaart incl. fiets- en/of looproute

Reisadvies opslaan in jouw agenda

Deel je reisadvies via mail en/of social media

Plannen van een toegankelijke reis

Aangeven dat je meer overstaptijd nodig hebt

Aangeven dat je minder wilt lopen waardoor we een op-/uitstaphalte dichterbij voor je zoeken

Update downloaden

De uitrol van de update is nu gestart. Het gaat om een gefaseerde uitrol, waardoor het even kan duren voordat iedere gebruiker de nieuwe versie binnen ziet rollen. Wanneer de update op jouw Android-apparaat beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.