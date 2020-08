9292 app test nieuwe functie: e-tickets kopen voor je hele reis per OV

Een handige verbetering is onderweg voor de 9292 app. Het wordt mogelijk om e-tickets te kopen voor je reis met het openbaar vervoer. Door het coronavirus kun je niet altijd een kaartje kopen bij de chauffeur.

9292: tickets kopen

Voor het plannen van je reis met het openbaar vervoer is de 9292 app een handige uitkomst. Je kunt er gemakkelijk je reis mee van A naar B plannen, inclusief bepaalde wensen doorgeven. Eerder dit jaar kwam er een compleet vernieuwde app uit, en nu is het tijd voor een andere grote toevoeging.

Er wordt vandaag begonnen met een pilot, waarbij reizigers via de 9292 app een kaartje kunnen kopen voor hun volledige reis, in de vorm van een e-ticket. Hierover zegt 9292 het volgende; 9292 start voor deze test met de verkoop van e-tickets van een groot aantal OV-bedrijven. 9292 verkoopt voorlopig 2e klas treintickets Enkele reis voltarief. Voor bus, tram, metro en veer gelden de tarieven van de tickets die de vervoerders beschikbaar stellen. Daarbij worden er servicekosten gerekend om de dienst beschikbaar te stellen.

Voor de integratie van dit systeem werkt het bedrijf samen met Tranzer. Zij hebben ook een eigen app, maar de integratie in de 9292 app moet het kopen van een kaartje voor het ov makkelijker maken.

Uitrol

Als eerst wordt de functie getest onder 1200 gebruikers in de beta-versie. Met de verzamelde feedback wordt de dienst verder verbeterd, waarna hij voor iedereen op een later moment beschikbaar moet zijn. Het is niet bekend wanneer de functie voor iedereen uitgerold wordt.