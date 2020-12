Nokia 5.4 aangekondigd: stijlvol en lekker betaalbaar

HMD Global heeft aan het eind van het jaar nog een nieuwe smartphone gepresenteerd. We zien de Nokia 5.4 waarover we in de afgelopen tijd al vaker nieuws voorbij hebben zien komen. We praten je bij!

Nokia 5.4 aangekondigd

HMD Global heeft een (online) persconferentie gehouden en daar een nieuwe smartphone aangekondigd. Volgens de fabrikant is het mid-end toestel gebouwd voor snelheid en prestatie en legt het de focus op fotografie. Daarbij geeft het bedrijf gelijk duidelijkheid over de updateplannen; drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates en twee jaar software-upgrades. Ondanks dat dit gelijk is aan Android One, lijkt Nokia de 5.4 niet met Android One uit te rusten. Dat deed het eerder met verschillende toestellen ook al niet, maar hanteerde wel hetzelfde uitgebreide updatebeleid.

De Nokia 5.4 volgt de huidige Nokia 5.3 op, die erg succesvol was. De smartphone verdiende zelfs een mooie plek in de DroidApp Awards 2020.

De Nokia 5.4 is een stijlvol toestel met een 6,39 inch HD+ beeldscherm. In de punch-hole in de hoek van het scherm is een 16 megapixel front-camera geplaatst. Aan boord van de telefoon vinden we een Snapdragon 662 chipset, 4GB werkgeheugen en een opslagruimte van 64GB of 128GB. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 512GB; de accucapaciteit komt uit op 4000 mAh. Kies je voor een geheugenkaart, dan kun je daarnaast ook nog twee simkaarten voor dual-sim gebruiken. Volgens Nokia is de polycarbonaat behuizing sterk genoeg om het gewicht van een 10-jarig kind te weerstaan.

Voor het maken van foto’s zijn in cirkelvormige opstelling vier camera’s geplaatst. Dit betreft een 48 megapixel hoofdcamera, 5MP groothoeklens, 2MP dieptelens en 2MP macrolens. Er is een fysieke Google Assistent-knop, vingerafdrukscanner achterop, gezichtsherkenning, FM-radio en Android 10. Wel laat Nokia weten dat de Nokia 5.4 al direct klaar is voor Android 11, maar noemt nog geen termijn met wanneer we die update kunnen verwachten.

Beschikbaarheid

Vanaf midden januari 2021 komt de Nokia 5.4 op de markt met 4GB/64GB voor 199 euro. Je kunt hierbij kiezen uit de kleuren Polar Night en Dusk. Vanaf eind januari komt de Nokia 5.4 Polar Night in een exclusieve bundel met E-1200 hoofdtelefoon en een opslagruimte van 128GB. Je betaalt dan 249 euro.