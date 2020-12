Nokia 5.4 details verschenen; krijgt Snapdragon 662 en 4000 mAh accu

Al eerder kwam de Nokia 5.4 in de schijnwerpers te staan, en nu is er opnieuw nieuws te melden over het toestel. Onder andere informatie over de accu en de chipset komt nu naar voren.

Nokia 5.4: chipset en accu

Terwijl we in afwachting zijn van de aankondiging van HMD Global, druppelt het nieuws over de Nokia 5.4 langzaamaan binnen. De smartphone is inmiddels gecertificeerd bij FCC en hierdoor komen we steeds wat meer te weten over de smartphone. Eerder al kwamen er berichten binnen over de geheugenconfiguraties, het scherm en de kleuren, nu krijgen we andere details te weten.

De huidige Nokia 5.3

De Nokia 5.4 zal voorzien zijn van een Snapdragon 662 chipset van Qualcomm. Daarbij krijgt de telefoon dus 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De telefoon zal ook beschikken over een ruimte voor een geheugenkaart. HMD Global zal de Nokia 5.4 een 6,39 inch HD+ LCD-scherm meegeven. Voorop krijgt de telefoon een 16MP front-camera, terwijl achterop een quad-camera is te vinden. Volgens de berichten zal dit een 48MP hoofdcamera zijn, samen met een 5MP groothoeklens en tweemaal een 2MP camera. De Nokia krijgt de afmetingen 160,97 x 75,99 x 8,70 millimeter.

Verder lijkt het erop dat de Nokia 5.4 een 4000 mAh accu meekrijgt. Deze kan dankzij ondersteuning voor Quick Charge 3 met maximaal 18W worden opgeladen. De Nokia 5.4 krijgt verder een USB-C aansluiting en een 3,5 millimeter poort mee. In de komende weken verwachten we toch wel officiële informatie vanuit Nokia. De huidige Nokia 5.3 heeft een mooi plekje gekregen bij de DroidApp Awards 2020.