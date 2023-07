Samsung Galaxy A13, Tab A8 en Nokia 5.4 krijgen juli-update

Weer worden toestellen bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Het is vandaag de beurt aan de Samsung Galaxy A13, de Galaxy Tab A8 en de Nokia 5.4. De drie apparaten krijgen de security-patch van juli.

Juli update voor Samsung en Nokia

In de laatste dagen van de maand juli worden nog verschillende toestellen bijgewerkt met de meest recente beveiligingsupdate, dat is nu ook het geval, zo krijgen we van verschillende lezers te horen. We krijgen tips van Sally, Han, Wijtze en Paul, waarvoor hartelijk dank. We zetten de details van de update die nu beschikbaar is, voor je op een rijtje.

De toestellen die bijgewerkt worden, zijn de Samsung Galaxy A13, de Galaxy Tab A8 en de Nokia 5.4. Ze delen allemaal één overeenkomst, dat is dat de smartphones en de tablet bijgewerkt worden naar beveiligingsupdate juli 2023. Bij de modellen van Samsung is er niet alleen de patch van Google, maar ook Samsung’s eigen patches. De update voor de Nokia is vrij klein, en heeft een grootte van 14,3MB. Bij de Galaxy Tab A8 is de update ruim 191MB groot.

Wanneer je de update op je smartphone of tablet kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je apparaat.

Samsung Galaxy A13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 174,00 euro