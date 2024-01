Nokia rolt december-update uit voor G20 en 5.4

Twee Nokia’s krijgen een nieuwe security-patch aangereikt. Dit is het geval voor zowel de Nokia 5.4 als de Nokia G20.

Nokia’s met december-update

Verschillende toestellen van Nokia krijgen een nieuwe security-patch aangereikt. Dit is het geval voor de Nokia G20 en de Nokia 5.4. We krijgen het nieuws hierover door van onze tipgevers Jan en Han. De twee smartphones krijgen de nieuwste security-patch die op dit moment beschikbaar is voor Android. In beide gevallen gaat het om de beveiligingsupdate van december. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in de beveiliging van Android.

Wanneer je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend