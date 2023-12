Android beveiligingsupdate december 2023: laatste update brengt 94 patches

De laatste security-patch van het jaar staat klaar voor Android. Google brengt beveiligingsupdate december 2023 uit, waarbij maar liefst bijna 100 patches doorgevoerd worden. Een flinke beveiligingsupdate dus deze maand.

Beveiligingsupdate december 2023

Iedere maand wordt door Google een beveiligingsupdate uitgebracht voor Android. Dat gebeurt ook deze maand. Met de updates wordt de beveiliging van je Android-smartphone of tablet weer verbeterd. Met de flinke security-patch van deze maand worden maar liefst 94 patches gedicht. Dat is een flink aantal.

Dat betekent overigens niet dat alle ruim negentig patches voor alle toestellen bedoeld zijn. Zo zijn er verschillende patches die enkel bedoeld zijn voor toestellen met een bepaalde processor, of andere technische eigenschappen.

Fabrikanten zullen vanaf nu bezig zijn met het optimaliseren van de update voor hun toestellen. DroidApp hoort graag van je, of je telefoon een update heeft mogen ontvangen. We nemen dan deze mee in de berichtgeving. Stuur ons een mailtje met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Onze dank is groot!