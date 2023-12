Android Update Bulletin week 48: deze toestellen kregen updates

Android-updates rollen uit in vele soorten en maten. Gelukkig is er het Android Update Bulletin van DroidApp, waarbij we op een rijtje zetten welke toestellen in de afgelopen week zijn geüpdatet. Welke updates verschenen in week 48?

Android updates in week 48

Iedere zondag lees je op DroidApp het Android Update Bulletin. Hierin geven we je een zo compleet mogelijk overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Dit doen we ook deze week, de updates die in week 48 zijn verschenen. Dan nog iets: we kunnen jullie hulp heel goed gebruiken!

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate oktober

Nokia T20: beveiligingsupdate november

Samsung